Мостовой не включил Кисляка в пятерку лучших игроков года в РПЛ.

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой назвал пятерку лучших футболистов Мир РПЛ в 2025 году.

– Кордоба – лучший игрок в 2025 году. Он был признан лучшим нападающим.

Если составлять пятерку: первый – Кордоба; «Краснодар » стал с ним чемпионом, он забивал важнейшие голы. Второй – Сперцян, третьим будет Батраков.

Четвертый – Барриос, елки-палки, на высочайшем уровне он уже сколько времени играет! Пятым назову Вендела , ниже своего уровня он никогда не опускается.

– Кисляка нет?

– Наверное, нет, все эти ребята более опытные и уже много лет играют на высоком уровне. У Матвея все впереди, он еще может стать лучше, хотя может быть и наоборот – мы видели множество таких случаев, – сказал Мостовой.