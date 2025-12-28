Мостовой включил Кордобу, Сперцяна, Батракова, Барриоса и Вендела в пятерку лучших футболистов РПЛ в 2025 году: «У Кисляка все впереди»
Мостовой не включил Кисляка в пятерку лучших игроков года в РПЛ.
Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой назвал пятерку лучших футболистов Мир РПЛ в 2025 году.
– Кордоба – лучший игрок в 2025 году. Он был признан лучшим нападающим.
Если составлять пятерку: первый – Кордоба; «Краснодар» стал с ним чемпионом, он забивал важнейшие голы. Второй – Сперцян, третьим будет Батраков.
Четвертый – Барриос, елки-палки, на высочайшем уровне он уже сколько времени играет! Пятым назову Вендела, ниже своего уровня он никогда не опускается.
– Кисляка нет?
– Наверное, нет, все эти ребята более опытные и уже много лет играют на высоком уровне. У Матвея все впереди, он еще может стать лучше, хотя может быть и наоборот – мы видели множество таких случаев, – сказал Мостовой.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
