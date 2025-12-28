  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • В воспитанника ЦСКА Адамса выстрелили из травматического пистолета 6 раз. Пять пуль попали в спину и в ноги (Legalbet)
Фото
31

В воспитанника ЦСКА Адамса выстрелили из травматического пистолета 6 раз. Пять пуль попали в спину и в ноги (Legalbet)

В воспитанника ЦСКА Адамса выстрелили шесть раз.

Воспитаннику ЦСКА Лайонелу Адамсу выстрелили в спину и по ногам во время конфликта в Подмосковье, сообщает Legalbet. 

Напомним, Адамс получил пулевое ранение и рваную рану губы в результате конфликта в ночном клубе в Звенигороде 27 декабря. После нападения футболиста доставили в больницу. Игрок, устроивший несколько драк, отказался писать заявление в полицию. 

По данным источника, в футболиста выстрелили шесть раз из травматического пистолета, пять пуль попали в Адамса. Следы видны на спине в районе лопатки и на бедрах. 

Фото: Legalbet

В 2024 году Лайонел выступал за «Шахтер» из Караганды. Сейчас он находится в статусе свободного агента. 

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?18491 голос
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
logoЛайонел Адамс
происшествия
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoвысшая лига Казахстан
logoSports – Казахстан
logoШахтер Караганда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Воспитанник ЦСКА Адамс устроил несколько драк, прежде чем попал в больницу с пулевым ранением. Лайонел отказался писать заявление в полицию («Mash на спорте»)
вчера, 17:05
В воспитанника ЦСКА Адамса выстрелили в ночном клубе в Звенигороде, на него напали 10 человек. У Лайонела ранение бедра и рваная рана губы
вчера, 11:57
Главные новости
Ямаль выложил фото с наградами, возле мечети и в пустыне после поездки в Дубай на премию Globe Soccer Awards
13 минут назадФото
Маркиньос хочет получить французское гражданство: «Я прожил во Франции 13 лет, здесь родились мои дети – с радостью стану французом и парижанином. Жена уже подала заявление, я тоже над этим работаю»
14 минут назад
Кубок Африки. Кот-д’Ивуар против Камеруна, Алжир победил Буркина-Фасо, Габон уступил Мозамбику
сегодня, 20:00Live
Чемпионат Италии. «Интер» против «Аталанты», «Милан» разгромил «Верону», «Наполи» победил «Кремонезе»
сегодня, 19:45Live
300 млн рублей запросили агенты Игнатенко от «Крыльев» за продление контракта с 19-летним форвардом, забившим 4 гола в сезоне (Legalbet)
сегодня, 19:31
Канчельскис об Аршавине: «Сейчас был бы сильнейшим в «МЮ» в своем прайме. 150 млн евро он бы стоил. В «Юнайтед» игроки намного слабее, чем были мы»
сегодня, 19:11
Жоан Лапорта: «Флик – профессионал, он относится к игрокам с чуткостью. «Барса» в 5-й раз победила «Реал» в Ла Лиге в прошлом сезоне – надеюсь, в этом повторим и превзойдем»
сегодня, 19:08
Роналду о награде лучшему игроку на Ближнем Востоке: «Год завершается особенным моментом. Продолжаю идти вперед с той же страстью, самоотдачей и жаждой достижений»
сегодня, 18:55Фото
Матвей Сафонов: «Дослушал «Бремя страстей человеческих» Моэма, путь становления мальчика, а позже и мужчины. Рад, что у меня теперь есть такой знакомый, спасибо Вам, мистер Филип Кэри»
сегодня, 18:54
Рабинер о Бонгонда и «Спартаке»: «Покупать игроков – так раззудись плечо, ничего не пожалеем. А продавать – зачем, если можно отдать бесплатно?»
сегодня, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Аталанта» – «Интер». 0:0 – гол Тюрама отменен. Онлайн-трансляция
31 секунду назадLive
Витинья о 5:0 с «Интером» в финале ЛЧ: «Мы не ожидали такого, но могли забить больше – шесть или семь голов. Идеальный день во всех смыслах»
29 минут назад
Маротта о словах Конте про «Интер», «Ювентус» и «Милан»: «Он умеет отвлечь внимание. «Наполи» – фаворит Серии А, они вложили большие средства, и только они не меняли тренера»
34 минуты назад
Тренер ЮАР Брос о Кубке Африки в Марокко: «Не чувствую атмосферы турнира – в Габоне и Кот-д’Ивуаре она ощущалась каждую секунду. Люди не могли попасть на матч с Египтом из-за толпы безбилетников»
53 минуты назад
«Бенфика» Моуринью не проигрывает 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих. У лидирующего «Порту» на 7 очков больше и матч в запасе
55 минут назад
Вратарь Судана потерял сознание в игре с Экваториальной Гвинеей из-за падения уровеня сахара в крови. После помощи медиков Абузаид продолжил матч – его сборная выиграла
58 минут назадФото
Кирьяков об отстранении России: «По оценке специалистов, 2-3 года еще нам нужно терпеть до возвращения. Уровень сборной оценивать тяжело»
сегодня, 19:55
Мостовой включил Кордобу, Сперцяна, Батракова, Барриоса и Вендела в пятерку лучших футболистов РПЛ в 2025 году: «У Кисляка все впереди»
сегодня, 19:55
Антонио Конте: «Когда трофеи выигрывает не «Юве», «Интер» и «Милан» – это нечто выдающееся, разрыв есть. Ганнибал говорил, если пути нет, его нужно прокладывать – «Наполи» делает это»
сегодня, 19:46
Дьяков о тренере для «Спартака»: «Нужен закоренелый спартаковец – Аленичев, Тихонов. Можно дать полгода отечественному специалисту. Это лучше, чем опять везти иностранца»
сегодня, 19:43