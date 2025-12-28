В воспитанника ЦСКА Адамса выстрелили из травматического пистолета 6 раз. Пять пуль попали в спину и в ноги (Legalbet)
В воспитанника ЦСКА Адамса выстрелили шесть раз.
Воспитаннику ЦСКА Лайонелу Адамсу выстрелили в спину и по ногам во время конфликта в Подмосковье, сообщает Legalbet.
Напомним, Адамс получил пулевое ранение и рваную рану губы в результате конфликта в ночном клубе в Звенигороде 27 декабря. После нападения футболиста доставили в больницу. Игрок, устроивший несколько драк, отказался писать заявление в полицию.
По данным источника, в футболиста выстрелили шесть раз из травматического пистолета, пять пуль попали в Адамса. Следы видны на спине в районе лопатки и на бедрах.
Фото: Legalbet
В 2024 году Лайонел выступал за «Шахтер» из Караганды. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?18491 голос
Да
Нет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости