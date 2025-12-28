В воспитанника ЦСКА Адамса выстрелили из травматического пистолета 6 раз. Пять пуль попали в спину и в ноги (Legalbet)

В воспитанника ЦСКА Адамса выстрелили шесть раз.

Воспитаннику ЦСКА Лайонелу Адамсу выстрелили в спину и по ногам во время конфликта в Подмосковье, сообщает Legalbet.

Напомним, Адамс получил пулевое ранение и рваную рану губы в результате конфликта в ночном клубе в Звенигороде 27 декабря. После нападения футболиста доставили в больницу. Игрок, устроивший несколько драк, отказался писать заявление в полицию.

По данным источника, в футболиста выстрелили шесть раз из травматического пистолета, пять пуль попали в Адамса. Следы видны на спине в районе лопатки и на бедрах.

Фото: Legalbet

В 2024 году Лайонел выступал за «Шахтер» из Караганды. Сейчас он находится в статусе свободного агента.