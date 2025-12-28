Дьяков о тренере для «Спартака»: «Нужен закоренелый спартаковец – Аленичев, Тихонов. Можно дать полгода отечественному специалисту. Это лучше, чем опять везти иностранца»

Дьяков о «Спартаке»: нужен отечественный тренер, хуже не будет.

Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков заявил, что красно-белым нужен российский тренер, который знаком с системой клуба.

– В СМИ пишут, что в списках на пост главного тренера «Спартака» фигурируют только две фамилии: Карседо и Романов. Какой вариант для вас предпочтительнее?

– Никакой. Тот же Романов – это а-ля Гусев. Карседо – опять кот в мешке, непонятно кто и что.

– В Гусева в «Динамо» вы не верите?

– Можно и верить. Я быд за него летом, но после его интервью мнение немного поменялось.

А что касается «Спартака », я думаю, он ошибочно убрал Станковича . Если и прощаться с ним, то в конце сезона.

– Он же сам всячески намекал, что уже не хочет работать в команде, поэтому клуб и принял такое решение.

– Хотел – не хотел… Контракт он летом продлил. Не думаю, что за несколько месяцев что-то могло так кардинально поменяться. История, конечно, сложная, и часто принимаются нелогичные вещи.

Если поставят Романова , я не верю, что это будет надолго. С иностранцем такая же история.

– Тогда кого назначать?

– Какого-нибудь закоренелого спартаковца – Аленичева , Тихонова . Хуже не будет. Чемпионства нет, иногда бывает кубок, но эти полгода можно дать какому-нибудь отечественному тренеру, который знает про спартаковский дух. Это лучше, чем везти иностранца, и непонятно опять чем это закончится, – сказал Дьяков.