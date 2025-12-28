  • Спортс
  • Антонио Конте: «Когда трофеи выигрывает не «Юве», «Интер» и «Милан» – это нечто выдающееся, разрыв есть. Ганнибал говорил, если пути нет, его нужно прокладывать – «Наполи» делает это»
Антонио Конте: «Когда трофеи выигрывает не «Юве», «Интер» и «Милан» – это нечто выдающееся, разрыв есть. Ганнибал говорил, если пути нет, его нужно прокладывать – «Наполи» делает это»

Антонио Конте: «Наполи» не на одном уровне с «Юве», «Миланом» и «Интером».

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подвел итоги 2025 года для команды.

В заключительной игре года «Наполи» обыграл «Кремонезе» в рамках 17-го тура Серии А (2:0) благодаря дубль Расмуса Хейлунда.

– Мы провели замечательный год, в котором, на мой взгляд, мы совершили нечто действительно неожиданное и выдающееся, завоевав скудетто, а затем и Суперкубок Италии, поскольку победить в этом турнире такие команды, как «Милан», «Интер» и «Болонья», – это тоже нечто особенное.

В этом сезоне мы сталкиваемся с многочисленными проблемами, порой с очень серьезными, но мы мужественно справляемся с ними. Я всегда говорю игрокам, что они могут выигрывать и проигрывать, но они хотят сохранить на футболке чемпионскую нашивку и заставить болельщиков гордиться нами.

Хейлунд очень молод, ему всего 22 года, и он может значительно прибавить. С тех пор как он присоединился к нам, он уже продвинулся вперед и стал доминирующим игроком в своей роли, потому что он начинает понимать, как занимать позицию, как удерживать мяч, когда приближаться или отступать. Он хорошо связан с командой. В моем футболе нападающие играют очень важную и особую роль, и у него есть огромный запас для дальнейшего совершенствования.

Ганнибал говорил, что если пути нет, то его нужно прокладывать. Мы прокладываем свой путь упорным трудом и самоотдачей, преодолевая все трудности, поскольку это последняя игра в году, и нам снова не хватало многих важных игроков. Я лишь могу надеяться, что все они вернутся в 2026 году, надеюсь, как можно скорее, хотя травмы Лукаку и Де Брюйне были очень серьезными, поэтому мы не можем торопить их и должны проявить терпение.

– После победы в Суперкубке вы говорили, что «Наполи» не готов стать доминирующей силой в итальянском футболе. Почему?

– По многим причинам, потому что, на мой взгляд, мы только начали этот путь. Я считаю, что у «Ювентуса», «Интера» и «Милана» лучшая структура, большее влияние и более высокие зарплаты, чем у остальных клубов. Каждый раз, когда кто-то кроме них выигрывает трофей, происходит что-то действительно экстраординарное.

Мы не должны прятать голову в песок и вести себя так, будто мы находимся на одном уровне с этими клубами. Мы стараемся сократить этот разрыв, насколько это возможно, упорным трудом и самоотверженностью, но мы не можем игнорировать тот факт, что разрыв существует, – сказал Конте в интервью DAZN.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Italia
история
