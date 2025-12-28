«Аякс» назначит Йорди Кройффа спортивным директором. Контракт с экс-менеджером «Барсы» – до 2028 года

Йорди Кройфф займет пост спортивного директора «Аякса».

«Аякс » устно договорился с Йорди Кройффом о назначении на должность спортивного директора, сообщает пресс-служба клуба. Процесс окончательного оформления находится на завершающей стадии.

Клуб рассчитывает, что Кройфф приступит к работе в начале февраля 2026 года. Сотрудничество планируется на период до 30 июня 2028 года включительно.

В последнее время 51-летний Кройфф работал на должности советника в Индонезии. Перед этим он занимал пост спортивного директора «Барселоны».

Фото: ajax.nl