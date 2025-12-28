300 млн рублей запросили агенты Игнатенко от «Крыльев» за продление контракта с 19-летним форвардом, забившим 4 гола в сезоне (Legalbet)
Агенты Владимира Игнатенко просят 300 млн за продление контракта с «Крыльями».
«Крылья Советов» испытывают сложности в переговорах о продлении контракта с нападающим Владимиром Игнатенко.
Как информирует Legalbet, представители 19-летнего форварда запросили у руководства клуба 300 миллионов рублей за продление соглашения.
Эти условия не устраивают руководство «Крыльев». Нынешнее соглашение Игнатенко с клубом рассчитано до лета 2027 года.
Владимир является воспитанником академии «Крыльев». В текущем сезоне на счету Игнатенко 4 гола и результативная передача в 20 матчах во всех турнирах. Его подробная статистика – здесь.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?18489 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости