  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 300 млн рублей запросили агенты Игнатенко от «Крыльев» за продление контракта с 19-летним форвардом, забившим 4 гола в сезоне (Legalbet)
46

300 млн рублей запросили агенты Игнатенко от «Крыльев» за продление контракта с 19-летним форвардом, забившим 4 гола в сезоне (Legalbet)

Агенты Владимира Игнатенко просят 300 млн за продление контракта с «Крыльями».

«Крылья Советов» испытывают сложности в переговорах о продлении контракта с нападающим Владимиром Игнатенко

Как информирует Legalbet, представители 19-летнего форварда запросили у руководства клуба 300 миллионов рублей за продление соглашения.

Эти условия не устраивают руководство «Крыльев». Нынешнее соглашение Игнатенко с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Владимир является воспитанником академии «Крыльев». В текущем сезоне на счету Игнатенко 4 гола и результативная передача в 20 матчах во всех турнирах. Его подробная статистика – здесь

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?18489 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
logoВладимир Игнатенко
logoКрылья Советов
агенты
деньги
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дюков о долгах «Крыльев» перед «РТ-Капитал»: «Думаю, область выполнит свои обязательства, а проблемы клуба будут решены»
сегодня, 15:45
«Крылья» выплатят 555 млн рублей «РТ-капитал» до конца года
вчера, 10:44
Глава «Крыльев»: «Мы перестали платить агентские и не будем это делать никогда больше. У нас нет запрета на трансферную политику»
26 декабря, 15:30
Главные новости
Ямаль выложил фото с наградами, возле мечети и в пустыне после поездки в Дубай на премию Globe Soccer Awards
12 минут назадФото
Маркиньос хочет получить французское гражданство: «Я прожил во Франции 13 лет, здесь родились мои дети – с радостью стану французом и парижанином. Жена уже подала заявление, я тоже над этим работаю»
13 минут назад
Кубок Африки. Кот-д’Ивуар против Камеруна, Алжир победил Буркина-Фасо, Габон уступил Мозамбику
сегодня, 20:00Live
В воспитанника ЦСКА Адамса выстрелили из травматического пистолета 6 раз. Пять пуль попали в спину и в ноги (Legalbet)
сегодня, 19:48Фото
Чемпионат Италии. «Интер» против «Аталанты», «Милан» разгромил «Верону», «Наполи» победил «Кремонезе»
сегодня, 19:45Live
Канчельскис об Аршавине: «Сейчас был бы сильнейшим в «МЮ» в своем прайме. 150 млн евро он бы стоил. В «Юнайтед» игроки намного слабее, чем были мы»
сегодня, 19:11
Жоан Лапорта: «Флик – профессионал, он относится к игрокам с чуткостью. «Барса» в 5-й раз победила «Реал» в Ла Лиге в прошлом сезоне – надеюсь, в этом повторим и превзойдем»
сегодня, 19:08
Роналду о награде лучшему игроку на Ближнем Востоке: «Год завершается особенным моментом. Продолжаю идти вперед с той же страстью, самоотдачей и жаждой достижений»
сегодня, 18:55Фото
Матвей Сафонов: «Дослушал «Бремя страстей человеческих» Моэма, путь становления мальчика, а позже и мужчины. Рад, что у меня теперь есть такой знакомый, спасибо Вам, мистер Филип Кэри»
сегодня, 18:54
Рабинер о Бонгонда и «Спартаке»: «Покупать игроков – так раззудись плечо, ничего не пожалеем. А продавать – зачем, если можно отдать бесплатно?»
сегодня, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Аталанта» – «Интер». 0:0 – гол Тюрама отменен. Онлайн-трансляция
45 минут назадLive
Витинья о 5:0 с «Интером» в финале ЛЧ: «Мы не ожидали такого, но могли забить больше – шесть или семь голов. Идеальный день во всех смыслах»
28 минут назад
Маротта о словах Конте про «Интер», «Ювентус» и «Милан»: «Он умеет отвлечь внимание. «Наполи» – фаворит Серии А, они вложили большие средства, и только они не меняли тренера»
33 минуты назад
Тренер ЮАР Брос о Кубке Африки в Марокко: «Не чувствую атмосферы турнира – в Габоне и Кот-д’Ивуаре она ощущалась каждую секунду. Люди не могли попасть на матч с Египтом из-за толпы безбилетников»
52 минуты назад
«Бенфика» Моуринью не проигрывает 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих. У лидирующего «Порту» на 7 очков больше и матч в запасе
54 минуты назад
Вратарь Судана потерял сознание в игре с Экваториальной Гвинеей из-за падения уровеня сахара в крови. После помощи медиков Абузаид продолжил матч – его сборная выиграла
57 минут назадФото
Кирьяков об отстранении России: «По оценке специалистов, 2-3 года еще нам нужно терпеть до возвращения. Уровень сборной оценивать тяжело»
сегодня, 19:55
Мостовой включил Кордобу, Сперцяна, Батракова, Барриоса и Вендела в пятерку лучших футболистов РПЛ в 2025 году: «У Кисляка все впереди»
сегодня, 19:55
Антонио Конте: «Когда трофеи выигрывает не «Юве», «Интер» и «Милан» – это нечто выдающееся, разрыв есть. Ганнибал говорил, если пути нет, его нужно прокладывать – «Наполи» делает это»
сегодня, 19:46
Дьяков о тренере для «Спартака»: «Нужен закоренелый спартаковец – Аленичев, Тихонов. Можно дать полгода отечественному специалисту. Это лучше, чем опять везти иностранца»
сегодня, 19:43