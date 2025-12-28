300 млн рублей запросили агенты Игнатенко от «Крыльев» за продление контракта с 19-летним форвардом, забившим 4 гола в сезоне (Legalbet)

Агенты Владимира Игнатенко просят 300 млн за продление контракта с «Крыльями».

«Крылья Советов » испытывают сложности в переговорах о продлении контракта с нападающим Владимиром Игнатенко .

Как информирует Legalbet, представители 19-летнего форварда запросили у руководства клуба 300 миллионов рублей за продление соглашения.

Эти условия не устраивают руководство «Крыльев». Нынешнее соглашение Игнатенко с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Владимир является воспитанником академии «Крыльев». В текущем сезоне на счету Игнатенко 4 гола и результативная передача в 20 матчах во всех турнирах. Его подробная статистика – здесь .