Масалитин о Дивееве и «Зените»: «Футбол – это бизнес, Игорь не воспитанник ЦСКА. Этот трансфер – троянский конь»
Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин не считает предательством возможный уход в «Зенит» защитника Игоря Дивеева.
Сообщалось, что ЦСКА и «Зенит» договорились об обмене Дивеева на нападающего Лусиано Гонду.
– Уход Дивеева в «Зенит» – предательство?
– Он не воспитанник ЦСКА. Он пришел из «Уфы». Верой и правдой служил ЦСКА. Стал лидером команды. Стал игроком сборной.
Футбол – это бизнес. Если ты испытываешь трудности и не можешь содержать игрока, то ты вынужден продать лидера. Здесь вообще не верится мне в эту составляющую, что ЦСКА испытывает финансовые трудности.
Еще раз повторюсь, этот трансфер – троянский конь. Если бы это был конец чемпионата, можно было бы логически объяснить. И еще мы не знаем позицию Дивеева, хочет он или нет вообще. Ни одного его комментария не было по этому поводу, – сказал Масалитин.