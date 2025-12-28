«Ливерпуль» и «Арсенал» не станут подписывать Семеньо зимой, только летом. «Сити» ведет переговоры с «Борнмутом» о переходе вингера в январе
«Манчестер Сити» ближе всех к покупке Антуана Семеньо.
«Ливерпуль» и «Арсенал» не планируют подписывать Антуана Семеньо в январе, сообщает журналист Бен Джейкобс.
Клубы готовы рассматривать вариант с приобретением вингера «Борнмута» только летом.
Фаворитом на подписание Семеньо в январское трансферное окно остается «Манчестер Сити», который уже ведет официальные переговоры.
Статистику 25-летнего игрока сборной Ганы можно увидеть здесь.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?18849 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости