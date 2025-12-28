«Ливерпуль» и «Арсенал» не станут подписывать Семеньо зимой, только летом. «Сити» ведет переговоры с «Борнмутом» о переходе вингера в январе

«Манчестер Сити» ближе всех к покупке Антуана Семеньо.

«Ливерпуль » и «Арсенал » не планируют подписывать Антуана Семеньо в январе, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Клубы готовы рассматривать вариант с приобретением вингера «Борнмута » только летом.

Фаворитом на подписание Семеньо в январское трансферное окно остается «Манчестер Сити », который уже ведет официальные переговоры.

Статистику 25-летнего игрока сборной Ганы можно увидеть здесь .