Канчельскис об Аршавине: «Сейчас был бы сильнейшим в «МЮ» в своем прайме. 150 млн евро он бы стоил. В «Юнайтед» игроки намного слабее, чем были мы»

Канчельскис об Аршавине: был бы лучшим в «МЮ» в своем прайме.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед » Андрей Канчельскис отреагировал на слова Андрея Аршавина и заявил, что он был бы лучшим в составе сегодняшнего «МЮ».

Ранее экс-игрок «Зенита», «Арсенала» и сборной России заявил , что сегодня стоил бы 200 млн евро: «Я 200 млн евро сейчас бы стоил, если Гордон и Шешко по 40 млн стоят, а Антони – 100 млн».

«Думаю, что примерно в районе этих цифр Аршавин бы и стоил. Может, не 200 миллионов, но 150 миллионов евро он бы стоил.

Сейчас футболисты не такого уровня, какие были раньше. Но решать не мне, об этом лучше говорить журналистам, которые сравнивают и оценивают. Но Аршавин в районе этой суммы бы и стоил.

На данный момент «Манчестер» играет бездарно, и я соглашусь с Аршавиным, что в своем прайме он был бы сильнейшим в составе «Юнайтед». Я был на матче с «Вест Хэмом » и наблюдал за футболистами не лучшего уровня, но они получают огромные деньги!

Времена меняются, но они намного слабее, чем мы были. Не зря болельщики говорят, что состав «Манчестера» сезона-1993/94 был самым лучшим и оптимальным, лучшим за все времена. Андрей прав в своих словах.

Сейчас многие футболисты думают не о футболе, а о деньгах. Мы в свое время играли в менее хороших условиях, а сейчас у футболистов есть все: 15 полей, бассейны и прочие комплексы... Но они ничего не могут сделать! Не выигрывают и не дают результата», – заявил Канчельскис.