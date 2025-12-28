Жоан Лапорта: «Флик – профессионал, он относится к игрокам с чуткостью. «Барса» в 5-й раз победила «Реал» в Ла Лиге в прошлом сезоне – надеюсь, в этом повторим и превзойдем»

Жоан Лапорта: надеюсь, «Барса» повторит и превзойдет достижения прошлого сезона.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высоко оценил работу Ханси Флика на посту главного тренера команды.

На церемонии вручения наград Globe Soccer Awards в Дубае Флика признали лучшим тренером сезона-2024/25 в Ла Лиге.

«Он настоящий профессионал и передает свою страсть игрокам. Для меня большая честь получить эту награду для Ханси Флика. Я благодарен Ханси и его штабу.

Ключом к его успеху стала адаптация в клубе и в городе, он собрал невероятную команду единомышленников. Он страстный человек и относится к игрокам с особой чуткостью.

На протяжении всего [прошлого] сезона мы оказывали мощное давление, и наша офсайдная ловушка отлично работала. Сейчас нам приходится сложнее, мы лидируем в Ла Лиге и надеемся, что команда сможет повторить то, что сделала в прошлом сезоне, и даже превзойти.

В Лиге чемпионов мы извлекли урок, но в Ла Лиге , за которую боролись до самого конца, мы в пятый раз победили мадридский «Реал», это было зрелищно. Игроки показали свой талант и преданность клубу», – сказал Лапорта.