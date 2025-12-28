  • Спортс
  • Матвей Сафонов: «Дослушал «Бремя страстей человеческих» Моэма, путь становления мальчика, а позже и мужчины. Рад, что у меня теперь есть такой знакомый, спасибо Вам, мистер Филип Кэри»
Матвей Сафонов: «Дослушал «Бремя страстей человеческих» Моэма, путь становления мальчика, а позже и мужчины. Рад, что у меня теперь есть такой знакомый, спасибо Вам, мистер Филип Кэри»

Сафонов рассказал об эмоциях от книги «Бремя страстей человеческих».

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов поделился впечатлениями от книги Уильяма Сомерсета Моэма «Бремя страстей человеческих»

«Всем привет, сегодня я дочитал очередное произведение. В связи с этим у меня для вас лонгрид 🫡. Осознаю, что достаточно открыт к любым направлениям литературы, поэтому готов впитывать разные жанры и авторов, чтобы понять, к чему у меня больше лежит душа.

Я позволил себе отойти от списка русской классики, ради которого изначально предпочел книги музыке. Это произошло после одной рекомендации, полученной около месяца назад. И вот, как итог, я дослушал произведение Уильяма Сомерсета Моэма «Бремя страстей человеческих». На протяжении этого месяца получилось сохранить регулярность в прослушивании книги, и для меня это оказалось важным.

Мне тяжело дается запоминание сюжета и имен персонажей надолго, а после перерыва всегда нужно время, чтобы восстановить в голове все предшествующие события. Поэтому я просто наслаждался неспешным повествованием, не торопя себя.

Да, наверняка я профан в роли литератора или рецензиста, но в течение последнего месяца вместе с героем я проживал его историю. Путь становления сначала мальчика, а позже и мужчины – Филипа, который от главы к главе приобретал новые черты и подвергал огранке разные стороны своей личности. И мне захотелось поделиться тем, сколько эмоций подарила мне эта книга.

Я был рад прочувствовать эту жизнь и разделить эмоции и переживания от открытий и потрясений, которые проживал главный герой. Мне понравился путь от рождения Филипа до момента озарения уже в осознанном возрасте, которым заканчивается повествование. И все это – сквозь тернии детских травм, слабости перед собственными чувствами, поисков смысла жизни и принятия себя, пусть и не до конца.

Меня особенно согрел финал, когда душа и мысли героя синхронизировались, наконец совпав с тем желанием, которое формировалось у меня в голове в заключительной части произведения. И да, я хотел закономерный и наивный финал. Прожив вместе с Филипом его сложности, я жаждал, чтобы все закончилось сказкой. Да, это по-детски. Да, это идеальный конец. Но после всех моих «только не это» и «ты не посмеешь так поступить» я поймал себя на мысли, что очень хотел для него душевного спокойствия. Потому что, по моему мнению, ему уже хватило терзаний.

Думаю, именно эти метания души волновали меня больше всего. Сильно резонировали попытки Филипа объясниться с самим собой за те или иные эмоции и поступки. Но, как мы все знаем, чувства далеко не всегда поддаются объяснениям. Поэтому я вместе с главным героем наблюдал за, казалось бы, предрешенными действиями и так же страдал от их последствий.

Я очень рад, что в моей жизни теперь есть такой знакомый. Спасибо Вам, мистер Филип Кэри», – написал Сафонов в своем телеграм-канале. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
