Роналду о награде лучшему игроку на Ближнем Востоке: «Год завершается особенным моментом. Продолжаю идти вперед с той же страстью, самоотдачей и жаждой достижений»

Криштиану Роналду высказался после награды игроку года на Ближнем Востоке.

Нападающий «Аль-Насра » Криштиану Роналду отреагировал на вручение награды лучшему игроку года на Ближнем Востоке.

40-летний форвард сборной Португалии получил приз на церемонии Globe Soccer Awards, которая состоялась в воскресенье в Дубае.

«Особенный момент, чтобы завершить этот год. Я продолжаю идти вперед с той же страстью, самоотдачей и жаждой достижений, как и всегда, чтобы добиваться своих целей.

Спасибо всем, кто поддерживал меня в этом году!» – написал Роналду.

Фото: x.com/Cristiano