Роналду о награде лучшему игроку на Ближнем Востоке: «Год завершается особенным моментом. Продолжаю идти вперед с той же страстью, самоотдачей и жаждой достижений»
Криштиану Роналду высказался после награды игроку года на Ближнем Востоке.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на вручение награды лучшему игроку года на Ближнем Востоке.
40-летний форвард сборной Португалии получил приз на церемонии Globe Soccer Awards, которая состоялась в воскресенье в Дубае.
«Особенный момент, чтобы завершить этот год. Я продолжаю идти вперед с той же страстью, самоотдачей и жаждой достижений, как и всегда, чтобы добиваться своих целей.
Спасибо всем, кто поддерживал меня в этом году!» – написал Роналду.
Фото: x.com/Cristiano
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Криштиану Роналду в X
