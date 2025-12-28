«Иншааллах». Лапорта в эфире арабского ТВ ответил на вопрос, выиграет ли «Барса» ЛЧ в этом сезоне
«Иншааллах». Лапорта на вопрос, выиграет ли «Барса» ЛЧ в этом сезоне.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил на арабском телевидении, где его спросили, выиграет ли команда Лигу чемпионов в этом сезоне.
«Иншааллах» («если на то есть воля Божья», «если Бог пожелает») – ритуальное молитвенное восклицание, междометие, используемое в арабских и других мусульманских странах – Спортс’‘), – ответил Лапорта.
После 6 туров общего этапа ЛЧ каталонцы занимают 15-е место в турнирной таблице.
Криштиану Роналду: «Тяжело продолжать играть, но я очень мотивирован. Обязательно достигну всем известной цифры, если не будет травм, иншааллах»
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?18269 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Barca Spaces
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости