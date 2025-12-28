  • Спортс
«Иншааллах». Лапорта в эфире арабского ТВ ответил на вопрос, выиграет ли «Барса» ЛЧ в этом сезоне

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил на арабском телевидении, где его спросили, выиграет ли команда Лигу чемпионов в этом сезоне. 

«Иншааллах» («если на то есть воля Божья», «если Бог пожелает») – ритуальное молитвенное восклицание, междометие, используемое в арабских и других мусульманских странах – Спортс’‘), – ответил Лапорта. 

После 6 туров общего этапа ЛЧ каталонцы занимают 15-е место в турнирной таблице. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Barca Spaces
