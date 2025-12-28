Усман Дембеле: «У меня был трудный период в карьере из-за травм, но я знал, что мое время придет»

Усман Дембеле: я знал, что мое время придет.

Вингер «ПСЖ » и сборной Франции Усман Дембеле произнес речь после получения приза лучшему футболисту года на Globe Soccer Awards .

«Хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня, моих товарищей по команде, президента, который пришел за мной в «Барселону», спортивного директора Луиша Кампуша и моего тренера Луиса Энрике ... А также мою семью и лучших друзей, которые находятся здесь.

Выиграть Лигу чемпионов было непросто, мы начали сезон не так хорошо, но каждый игрок поднял свой уровень, и в итоге мы победили.

У меня был трудный период в карьере из-за травм, но я знал, что мое время придет», – сказал Дембеле.