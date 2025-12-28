Усман Дембеле: «У меня был трудный период в карьере из-за травм, но я знал, что мое время придет»
Усман Дембеле: я знал, что мое время придет.
Вингер «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле произнес речь после получения приза лучшему футболисту года на Globe Soccer Awards.
«Хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня, моих товарищей по команде, президента, который пришел за мной в «Барселону», спортивного директора Луиша Кампуша и моего тренера Луиса Энрике... А также мою семью и лучших друзей, которые находятся здесь.
Выиграть Лигу чемпионов было непросто, мы начали сезон не так хорошо, но каждый игрок поднял свой уровень, и в итоге мы победили.
У меня был трудный период в карьере из-за травм, но я знал, что мое время придет», – сказал Дембеле.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
