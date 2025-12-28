Араухо о лучшем рождественском подарке: «Мама купила мне хороший мяч, потратила немало денег. Я всю ночь проспал, обняв его»

Рональд Араухо рассказал о самом запоминающемся рождественском подарке.

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо рассказал о самых запоминающихся рождественских подарках, которые он получал.

«У меня их несколько, но больше всего я помню, как мама подарила мне хороший, фирменный мяч. Она потратила на него немало денег, и я всю ночь проспал, обняв его, потому что раньше нам покупали тот, что могли себе позволить», – сказал защитник «Барселоны».

Араухо также рассказал о своем любимом рождественском десерте.

«Обожаю пудинги. После асадо (традиционное южноамериканское блюдо из жареного мяса – Спортс’‘) я всегда хочу пудинг с маминым фруктовым салатом. Раньше это были фруктовые, а сейчас бывают с дульсе де лече (десертное блюдо испанской, португальской и латиноамериканской кухни, аналог вареного сгущенного молока – Спортс’‘), шоколадом – они потрясающие», – сказал Араухо .