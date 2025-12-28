Тренер Марокко Реграги: «Благодарю «ПСЖ» и президента Аль-Хелайфи, что отпустили Хакими за две недели до Кубка Африки. В мире нет клуба, который сказал бы: «Мы вам полностью доверяем»

Тренер Марокко Реграги поблагодарил «ПСЖ» и Аль-Хелайфи за Хакими.

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поблагодарил «ПСЖ» и его президента Нассера Аль-Хелайфи за то, что клуб отпустил Ашрафа Хакими на Кубок Африки .

Защитник повредил связки в матче с «Баварией» (1:2) в начале ноября и с тех пор не провел ни одной игры. Однако парижский клуб позволил игроку присоединиться к сборной раньше срока, чтобы продолжить процесс реабилитации уже в расположении национальной команды.

«Я хочу поблагодарить «ПСЖ » и его президента Насcера Аль-Хелайфи – очень благородного человека. Они предоставили нам Ашрафа в полное распоряжение. Его возвращение также заслуга клуба.

Я помню, как приезжал к Ашрафу на «Парк де Пренс», чтобы обсудить ситуацию и с клубом. Они все-таки разрешили ему приехать почти за две недели до турнира. В мире нет клуба, который сказал бы: «Мы отдаем его вам и полностью доверяем», – сказал Реграги.

Хакими пропустил первые две игры Марокко на Кубке Африки. Защитник может получить игровое время в следующем матче против Замбии.