Экс-игрок «Атлетика» Гурпеги: «Однажды Бьелса схватил стюардессу и усадил рядом, потому что ужасно переживал. Он был жестким – в сезоне с финалами Кубка и ЛЕ у нас едва ли было хотя бы три выходных»

Экс-игрок «Атлетика» Гурпеги вспомнил о работе с Бьелсой.

Бывший защитник «Атлетика » Карлос Гурпеги поделился воспоминаниями о работе под руководством Марсело Бьелсы .

Бьелса возглавлял «Атлетик» с 2011 по 2013 год. Сейчас аргентинский специалист тренирует сборную Уругвая.

«У всех были выходные, у каждой команды. Мы собирались в пятницу, чтобы в субботу утром сыграть двусторонку, и он хотел, чтобы мы хорошо поели и все такое, чтобы сыграть как можно лучше.

Все остальные с четверга были в отпуске, а мы торчали на клубной базе. Он был жестким... Я имею в виду, что он доводит вас до предела. В один год мы играли в финале Кубка Испании, в финале Лиги Европы (в сезоне-2011/12 – Спортс’‘). Не знаю, было ли у нас хотя бы три выходных с января по май.

Я помню один перелет – не помню, куда, – он схватил стюардессу и усадил ее рядом с собой, и весь полет она оставалась рядом с ним. Он ужасно переживал», – рассказал Гурпеги в подкасте Los Fulanos.