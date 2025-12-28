Кроос о Винисиусе: «Мы понимали друг друга с полуслова, хорошо ладили и вне поля. У нас была «химия», он пользовался моими передачами, а я его рывками»

Тони Кроос о Винисиусе: мы хорошо ладили на поле и за его пределами.

Бывший полузащитник «Баварии», «Байера» и «Реала » Тони Кроос высказался об игре с бразильскими футболистами и заявил, что всегда хорошо ладил с Винисиусом Жуниором .

«Мне всегда было с ними очень комфортно – еще с самого детства. В «Реале» с Винисиусом, Каземиро , Милитао … У меня всегда складывались отличные отношения. Они умеют наслаждаться жизнью, у них совсем другой образ жизни по сравнению с немцами.

Играть с Каземиро или Винисиусом было легко – мы понимали друг друга с полуслова. С Вини у нас была отличная «химия». Мы хорошо ладили и вне поля. Если у тебя плохие отношения за пределами поля, трудно выстроить их и на поле.

Я часто пользовался рывками Вини, а он – моими передачами», – сказал Кроос.