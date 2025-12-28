Ламин Ямаль: «Роналду добился всего, потому что оставался собой – лучше ни с кем себя не сравнивать»

Ямаль: Роналду добился всего, потому что оставался собой.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль произнес речь после получения награды лучшему нападающему года от Globe Soccer Awards .

– Хочу поблагодарить за эту награду мой клуб и мою семью, мой отец здесь, он очень рад этим наградам. Нужно продолжать работать, чтобы завоевывать еще больше.

В прошлом году я был новичком, который только пришел, а сейчас на меня уже оказывается больше давления – как на важного игрока и в клубе, и в сборной. Но, слава богу, все сложилось хорошо.

Думаю, лучше ни с кем себя не сравнивать: есть такие игроки, как Криштиану , которые добились всего, потому что оставались собой.

– Кем ты хочешь, чтобы тебя считали?

– Никем, потому что у меня дома командует мама, – сказал Ямаль со смехом.