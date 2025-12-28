  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Криштиану Роналду: «Тяжело продолжать играть, но я очень мотивирован. Обязательно достигну всем известной цифры, если не будет травм, иншааллах»
112

Криштиану Роналду: «Тяжело продолжать играть, но я очень мотивирован. Обязательно достигну всем известной цифры, если не будет травм, иншааллах»

Криштиану Роналду: тяжело продолжать играть, но я все еще мотивирован.

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду на церемонии Globe Soccer Awards заявил о намерении забить 1000 голов за карьеру.

Португалец, на счету которого 956 голов после вчерашнего дубля, в 3-й раз подряд был признан лучшим футболистом года на Ближнем Востоке.

«Это одна из моих любимых церемоний, потому что я вижу очень много прекрасных людей, особенно мою жену (Джорджину Родригес – Спортс’‘), которая всегда готова поддержать меня, и моих детей, родителей и товарищей по команде.

Мне тяжело продолжать играть, но страсть преобладает над всем. Я по-прежнему очень мотивирован, поэтому я все еще играю. Мне всегда хочется играть, забивать голы, выигрывать трофеи, забивать... Я хочу продолжать в том же духе.

Вы знаете, какова моя цель. Я хочу выиграть как можно больше трофеев и достичь той цифры, которая вам всем известна. Я обязательно сделаю это... Если не будет травм, иншааллах («если на то есть воля Божья», «если Бог пожелает») – ритуальное молитвенное восклицание, междометие, используемое в арабских и других мусульманских странах – Спортс’‘). С Новым годом!» – сказал Роналду.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?18263 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Touchline
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
Globe Soccer Awards
logoДжорджина Родригес
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Португалии по футболу
logoтравмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ламин Ямаль: «Роналду добился всего, потому что оставался собой – лучше ни с кем себя не сравнивать»
сегодня, 17:39
Погба от Хабиба получил приз за камбэк года на церемонии Globe Soccer Awards. Хавбек «Монако» сказал со сцены: «Роналду, ты источник вдохновения для всех футболистов»
сегодня, 17:13Фото
Главные новости
Канчельскис об Аршавине: «Сейчас был бы сильнейшим в «МЮ» в своем прайме. 150 млн евро он бы стоил. В «Юнайтед» игроки намного слабее, чем были мы»
23 минуты назад
Жоан Лапорта: «Флик – профессионал, он относится к игрокам с чуткостью. «Барса» в 5-й раз победила «Реал» в Ла Лиге в прошлом сезоне – надеюсь, в этом повторим и превзойдем»
26 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Аталанты», «Милан» разгромил «Верону», «Наполи» победил «Кремонезе»
34 минуты назад
Роналду о награде лучшему игроку на Ближнем Востоке: «Год завершается особенным моментом. Продолжаю идти вперед с той же страстью, самоотдачей и жаждой достижений»
39 минут назадФото
Матвей Сафонов: «Дослушал «Бремя страстей человеческих» Моэма, путь становления мальчика, а позже и мужчины. Рад, что у меня теперь есть такой знакомый, спасибо Вам, мистер Филип Кэри»
40 минут назад
Рабинер о Бонгонда и «Спартаке»: «Покупать игроков – так раззудись плечо, ничего не пожалеем. А продавать – зачем, если можно отдать бесплатно?»
55 минут назад
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» победил «Кристал Пэлас», «Сандерленд» и «Лидс» сыграли вничью
сегодня, 18:28
«Будьте добрее». Соболев выложил фото с женой и детьми и поздравил с наступающим Новым годом
сегодня, 18:25Фото
«Иншааллах». Лапорта в эфире арабского ТВ ответил на вопрос, выиграет ли «Барса» ЛЧ в этом сезоне
сегодня, 18:18
Пулишич о слухах про роман с актрисой Сидни Суини: «Прекратите эти глупые сплетни. Источники нужно привлекать к ответственности – это влияет на жизни людей»
сегодня, 18:11Фото
Ко всем новостям
Последние новости
300 млн рублей запросили агенты Игнатенко от «Крыльев» за продление контракта с 19-летним форвардом (Legalbet)
7 минут назад
«Аякс» назначит Йорди Кройффа спортивным директором. Контракт с экс-менеджером «Барсы» – до 2028 года
10 минут назад
Масалитин о Дивееве и «Зените»: «Футбол – это бизнес, Игорь не воспитанник ЦСКА. Этот трансфер – троянский конь»
14 минут назад
«Ливерпуль» и «Арсенал» не станут подписывать Семеньо зимой, только летом. «Сити» ведет переговоры с «Борнмутом» о переходе вингера в январе
30 минут назад
«Аталанта» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
33 минуты назад
Мостовой о Кордобе: «Лучший нападающий РПЛ, фантастический футбол показывает. Без него «Краснодар» не стал бы чемпионом в прошлом сезоне»
47 минут назад
Кроос об Алонсо: «Работа в «Реале» – самая трудная для тренера. Здесь критика появляется быстро, даже если ты побеждаешь. У Хаби есть все нужные качества»
53 минуты назад
Усман Дембеле: «У меня был трудный период в карьере из-за травм, но я знал, что мое время придет»
сегодня, 18:20
Араухо о лучшем рождественском подарке: «Мама купила мне хороший мяч, потратила немало денег. Я всю ночь проспал, обняв его»
сегодня, 18:10
Экс-игрок «Атлетика» Гурпеги: «Однажды во время перелета Бьелса усадил стюардессу рядом, потому что ужасно переживал. Он был жестким – в сезоне, когда мы играли в финалах Кубка и ЛЕ, у нас едва ли было хотя бы три выходных»
сегодня, 18:07