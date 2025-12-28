Криштиану Роналду: «Тяжело продолжать играть, но я очень мотивирован. Обязательно достигну всем известной цифры, если не будет травм, иншааллах»

Криштиану Роналду: тяжело продолжать играть, но я все еще мотивирован.

Нападающий «Аль-Насра » и сборной Португалии Криштиану Роналду на церемонии Globe Soccer Awards заявил о намерении забить 1000 голов за карьеру.

Португалец, на счету которого 956 голов после вчерашнего дубля, в 3-й раз подряд был признан лучшим футболистом года на Ближнем Востоке.

«Это одна из моих любимых церемоний, потому что я вижу очень много прекрасных людей, особенно мою жену (Джорджину Родригес – Спортс’‘), которая всегда готова поддержать меня, и моих детей, родителей и товарищей по команде.

Мне тяжело продолжать играть, но страсть преобладает над всем. Я по-прежнему очень мотивирован, поэтому я все еще играю. Мне всегда хочется играть, забивать голы, выигрывать трофеи, забивать... Я хочу продолжать в том же духе.

Вы знаете, какова моя цель. Я хочу выиграть как можно больше трофеев и достичь той цифры, которая вам всем известна. Я обязательно сделаю это... Если не будет травм, иншааллах («если на то есть воля Божья», «если Бог пожелает») – ритуальное молитвенное восклицание, междометие, используемое в арабских и других мусульманских странах – Спортс’‘). С Новым годом!» – сказал Роналду .