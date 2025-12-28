Дембеле признан футболистом года на Globe Soccer Awards. Форвард «ПСЖ» обошел Мбаппе, Ямаля, Рафинью и Витинью

Усман Дембеле – лучший футболист года по версии Globe Soccer Awards.

Форвард «ПСЖ» Усман Дембеле признан лучшим футболистом года на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards , которая в эти минуты проходит в Дубае. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии.

Дембеле выиграл Лигу чемпионов, завоевал еще 5 трофеев с «ПСЖ», получил «Золотой мяч» и приз The Best от ФИФА в 2025 году.

Также на приз Globe Soccer Awards претендовали Витинья («ПСЖ »), Килиан Мбаппе («Реал »), Рафинья , Ламин Ямаль (оба – «Барселона »).