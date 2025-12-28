Пулишич опроверг слухи о романе с актрисой Сидни Суини.

Полузащитник «Милана » и сборной США Кристиан Пулишич опроверг слухи о романе с американской актрисой Сидни Суини.

Ранее в медиа появилась информация, что футболист якобы состоит в отношениях со звездой сериала «Эйфория». Многие СМИ по всему миру, включая итальянское издание La Gazzetta dello Sport, подхватили этот слух, который распространился в сети.

«Это фейк, ребята, давайте прекратим эти глупые сплетни», – написал Пулишич в ответ на публикацию Motivating Sport.

Позднее американец выложил сторис, в которой заявил:

«Пожалуйста, прекратите выдумывать истории о моей личной жизни. Источники нужно привлекать к ответственности – это может влиять на жизни людей», – подчеркнул Пулишич.

Отмечается, что Пулишич более года состоит в отношениях с профессиональной гольфисткой Алексой Мелтон. В свою очередь, Суини, как утверждается, находится в серьезных отношениях с музыкальным продюсером Скутером Брауном.

Изображение: instagram.com/sydney_sweeney