Роналду в 3-й раз подряд признан лучшим игроком года на Ближнем Востоке по версии Globe Soccer Awards

Роналду признан лучшим игроком года на Ближнем Востоке на Globe Soccer Awards.

Нападающий «Аль-Насра » Криштиану Роналду признан лучшим игроком года на Ближнем Востоке на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards , которая проходит в эти минуты в Дубае. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии.

На приз также претендовали Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль ») и Рияд Марез («Аль-Ахли»).

Отметим, что Роналду побеждает в этой номинации третий год подряд.

В 2025 году Роналду забил 40 голов во всех турнирах за «Аль-Наср» и сборную Португалии.