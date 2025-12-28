Роналду в 3-й раз подряд признан лучшим игроком года на Ближнем Востоке по версии Globe Soccer Awards
Роналду признан лучшим игроком года на Ближнем Востоке на Globe Soccer Awards.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду признан лучшим игроком года на Ближнем Востоке на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards, которая проходит в эти минуты в Дубае. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии.
На приз также претендовали Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль») и Рияд Марез («Аль-Ахли»).
Отметим, что Роналду побеждает в этой номинации третий год подряд.
В 2025 году Роналду забил 40 голов во всех турнирах за «Аль-Наср» и сборную Португалии.
