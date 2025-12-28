  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роналду в 3-й раз подряд признан лучшим игроком года на Ближнем Востоке по версии Globe Soccer Awards
20

Роналду в 3-й раз подряд признан лучшим игроком года на Ближнем Востоке по версии Globe Soccer Awards

Роналду признан лучшим игроком года на Ближнем Востоке на Globe Soccer Awards.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду признан лучшим игроком года на Ближнем Востоке на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards, которая проходит в эти минуты в Дубае. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии.

На приз также претендовали Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль») и Рияд Марез («Аль-Ахли»).

Отметим, что Роналду побеждает в этой номинации третий год подряд.

В 2025 году Роналду забил 40 голов во всех турнирах за «Аль-Наср» и сборную Португалии.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?17983 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Globe Soccer Awards
Globe Soccer Awards
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
рейтинги
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoАль-Хилаль
logoАль-Ахли Джидда
logoКарим Бензема
logoСалем Аль-Досари
logoРияд Марез
logoАль-Иттихад Джидда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Криштиану Роналду: «Тяжело продолжать играть, но я очень мотивирован. Обязательно достигну всем известной цифры, если не будет травм, иншааллах»
15 минут назад
Globe Soccer Awards. Дембеле стал футболистом года, Роналду – лучший игрок Ближнего Востока, Энрике – тренер года, Ямаль – лучший форвард, «ПСЖ» – клуб года, Джокович награжден за заслуги
23 минуты назад
Дембеле признан футболистом года на Globe Soccer Awards. Форвард «ПСЖ» обошел Мбаппе, Ямаля, Рафинью и Витинью
35 минут назад
Погба от Хабиба получил приз за камбэк года на церемонии Globe Soccer Awards. Хавбек «Монако» сказал со сцены: «Роналду, ты источник вдохновения для всех футболистов»
48 минут назадФото
Чемпионат Италии. «Интер» против «Аталанты», «Милан» разгромил «Верону», «Наполи» победил «Кремонезе»
сегодня, 17:01Live
Ямаль – лучший нападающий года по версии Globe Soccer Awards, он обошел Мбаппе, Дембеле, Рафинью и Хвичу. Вингер «Барсы» также получил приз имени Марадоны
сегодня, 16:56
Энрике – тренер года по версии Globe Soccer Awards. Он обошел Флика, Алонсо, Артету и Мареску
сегодня, 16:38
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» в гостях у «Кристал Пэлас», «Сандерленд» и «Лидс» сыграли вничью
сегодня, 16:30Live
Ямаль, Дуэ, Эстевао, Гюлер, Мастантуоно, Хейсен, Кубарси – в сборной игроков до 20 лет 2025 года по версии IFFHS
сегодня, 16:19
«Спартак» готов бесплатно отпустить Бонгонда зимой. Несколько иностранных клубов проявляют интерес к вингеру (Саша Тавольери)
сегодня, 15:57
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер Марокко Реграги о Хакими: «Благодарю «ПСЖ» и президента Аль-Хелайфи, что отпустили Ашрафа за две недели до Кубка Африки. В мире нет клуба, который сказал бы: «Мы вам полностью доверяем»
1 минуту назад
Кроос о Винисиусе: «Мы понимали друг друга с полуслова, хорошо ладили и вне поля. У нас была «химия», он пользовался моими передачами, а я его рывками»
8 минут назад
Ямаль о награде Globe Soccer Awards: «Год назад я был новичком, сейчас на мне больше давления. Лучше ни с кем себя не сравнивать, Роналду добился всего, потому что оставался собой»
22 минуты назад
Ренато Гаушо о сборной Бразилии: «Сильная, молодая команда. Под руководством Анчелотти она будет одним из фаворитов на ЧМ-2026»
27 минут назад
Пулишич опроверг слухи о романе с актрисой Сидни Суини: «Ребята, давайте прекратим эти глупые сплетни. Источники нужно привлекать к ответственности – это влияет на жизни людей»
43 минуты назад
«ПСЖ» – лучший клуб года по версии Globe Soccer Awards. Парижане опередили «Барселону», «Челси», «Фламенго» и «Ливерпуль»
49 минут назад
Аль-Хелайфи из «ПСЖ» – лучший президент 2025 года по версии Globe Soccer Awards, Кампуш – лучший спортивный директор, Мендеш – лучший агент
сегодня, 16:59
Витинья – лучший полузащитник года по версии Globe Soccer Awards. Хавбек «ПСЖ» обошел Беллингема, Педри, Палмера и Невеша
сегодня, 16:52
Дуэ стал лучшим молодым игроком года на Globe Soccer Awards. Вингер «ПСЖ» обошел Кубарси, Гюлера, Невеша и Йылдыза
сегодня, 16:45
Португалия признана лучшей сборной года на Globe Soccer Awards
сегодня, 16:32