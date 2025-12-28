«ПСЖ» – лучший клуб года по версии Globe Soccer Awards. Парижане опередили «Барселону», «Челси», «Фламенго» и «Ливерпуль»

«ПСЖ» признан лучшим клубом года на церемонии Globe Soccer Awards.

«ПСЖ » стал лучшим клубом года на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards , которая в эти минуты проходит в Дубае. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии.

В минувшем сезоне парижане выиграли 6 трофеев – Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок.

Также на награду лучшему клубу года претендовали «Барселона », «Челси », «Фламенго » и «Ливерпуль ».