Ренато Гаушо о сборной Бразилии: «Сильная, молодая команда. Под руководством Анчелотти она будет одним из фаворитов на ЧМ-2026»

Ренато Гаушо: сборная Бразилии будет среди фаворитов ЧМ-2026.

Бывший главный тренер «Флуминенсе» Ренато Гаушо поделился мнением о сборной Бразилии, заявив, что команда под руководством Карло Анчелотти может считаться одним из фаворитов чемпионата мира в 2026 году.

«Я весьма оптимистичен. На подходе очень хорошее новое поколение.

У него (Карло Анчелотти) определенно было время. Тем более что большинство игроков выступают в Европе, и он всех их знает. Это сильно продвинуло его работу вперед. Уверен, Бразилия поедет очень сильной [на чемпионат мира].

Все будет зависеть от того, будут ли ведущие игроки в хорошей физической и технической форме. Но у Бразилии сильная, молодая, хорошая сборная. Уверен, она будет одним из фаворитов», – заявил Ренато Гаушо .