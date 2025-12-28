Ренато Гаушо о сборной Бразилии: «Сильная, молодая команда. Под руководством Анчелотти она будет одним из фаворитов на ЧМ-2026»
Ренато Гаушо: сборная Бразилии будет среди фаворитов ЧМ-2026.
Бывший главный тренер «Флуминенсе» Ренато Гаушо поделился мнением о сборной Бразилии, заявив, что команда под руководством Карло Анчелотти может считаться одним из фаворитов чемпионата мира в 2026 году.
«Я весьма оптимистичен. На подходе очень хорошее новое поколение.
У него (Карло Анчелотти) определенно было время. Тем более что большинство игроков выступают в Европе, и он всех их знает. Это сильно продвинуло его работу вперед. Уверен, Бразилия поедет очень сильной [на чемпионат мира].
Все будет зависеть от того, будут ли ведущие игроки в хорошей физической и технической форме. Но у Бразилии сильная, молодая, хорошая сборная. Уверен, она будет одним из фаворитов», – заявил Ренато Гаушо.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?18846 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Globo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости