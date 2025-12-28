Погба от Хабиба получил приз за камбэк года на церемонии Globe Soccer Awards. Хавбек «Монако» сказал со сцены: «Роналду, ты источник вдохновения для всех футболистов»

Поль Погба получил приз за камбэк года на Globe Soccer Awards.

Полузащитник «Монако » Поль Погба получил приз за камбэк года на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards , проходящей в эти минуты в Дубае. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию награждения.

Награду Погба вручил экс-чемпион UFC из России Хабиб Нурмагомедов.

В своей речи со сцены француз упомянул форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, находящегося в зале.

«Криштиану, ты источник вдохновения для всех футболистов!» – сказал Погба.

Погба подписал контракт с «Монако» минувшим летом после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, закончившейся в марте. В ноябре Погба вышел на поле впервые с сентября 2023 года – в матче Лиги 1 против «Ренна» (1:4).

Изображения: кадры из трансляции