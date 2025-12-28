Погба от Хабиба получил приз за камбэк года на церемонии Globe Soccer Awards. Хавбек «Монако» сказал со сцены: «Роналду, ты источник вдохновения для всех футболистов»
Поль Погба получил приз за камбэк года на Globe Soccer Awards.
Полузащитник «Монако» Поль Погба получил приз за камбэк года на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards, проходящей в эти минуты в Дубае. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию награждения.
Награду Погба вручил экс-чемпион UFC из России Хабиб Нурмагомедов.
В своей речи со сцены француз упомянул форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, находящегося в зале.
«Криштиану, ты источник вдохновения для всех футболистов!» – сказал Погба.
Погба подписал контракт с «Монако» минувшим летом после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, закончившейся в марте. В ноябре Погба вышел на поле впервые с сентября 2023 года – в матче Лиги 1 против «Ренна» (1:4).
