Ямаль – лучший нападающий года по версии Globe Soccer Awards, он обошел Мбаппе, Дембеле, Рафинью и Хвичу. Вингер «Барсы» также получил приз имени Марадоны

Ламин Ямаль стал лучшим нападающим года на церемонии Globe Soccer Awards.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль получил награду лучшему нападающему года на церемонии Globe Soccer Awards , которая проходит в эти минуты в Дубае. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Также среди претендентов на награду были представлены Усман Дембеле , Хвича Кварацхелия (оба – «ПСЖ »), Килиан Мбаппе («Реал »), Рафинья («Барселона »).

Также Ямалю вручили приз имени бывшего футболиста и тренера сборной Аргентины Диего Марадоны, отметив его талант.