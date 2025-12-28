Витинья – лучший полузащитник года по версии Globe Soccer Awards. Хавбек «ПСЖ» обошел Беллингема, Педри, Палмера и Невеша

Витинья получил приз лучшему полузащитнику года на Globe Soccer Awards.

Полузащитник «ПСЖ » и сборной Португалии Витинья признан лучшим хавбеком 2025 года на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards , которая проходит в Дубае. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию награждения.

На приз также были номинированы Джуд Беллингем («Реал »), Жоау Невеш («ПСЖ»), Коул Палмер («Челси ») и Педри («Барселона»).