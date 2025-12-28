Витинья – лучший полузащитник года по версии Globe Soccer Awards. Хавбек «ПСЖ» обошел Беллингема, Педри, Палмера и Невеша
Витинья получил приз лучшему полузащитнику года на Globe Soccer Awards.
Полузащитник «ПСЖ» и сборной Португалии Витинья признан лучшим хавбеком 2025 года на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards, которая проходит в Дубае. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию награждения.
На приз также были номинированы Джуд Беллингем («Реал»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Коул Палмер («Челси») и Педри («Барселона»).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Globe Soccer Awards
