Энрике – тренер года по версии Globe Soccer Awards. Он обошел Флика, Алонсо, Артету и Мареску
Луис Энрике – тренер года по версии Globe Soccer Awards.
Луис Энрике получил приз лучшему тренеру 2025 года на премии Globe Soccer Awards.
«ПСЖ» под руководством испанца завоевал 6 трофеев в уходящем году, включая победы в Лиге чемпионов и чемпионате Франции.
Энрике опередил в этой номинации Хаби Алонсо («Реал»), Микеля Артету («Арсенал»), Ханс-Дитера Флика («Барселона») и Энцо Мареску («Челси»).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Globe Soccer Awards
