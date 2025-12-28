Энрике – тренер года по версии Globe Soccer Awards. Он обошел Флика, Алонсо, Артету и Мареску

Луис Энрике – тренер года по версии Globe Soccer Awards.

Луис Энрике получил приз лучшему тренеру 2025 года на премии Globe Soccer Awards.

«ПСЖ» под руководством испанца завоевал 6 трофеев в уходящем году, включая победы в Лиге чемпионов и чемпионате Франции.

Энрике опередил в этой номинации Хаби Алонсо («Реал»), Микеля Артету («Арсенал»), Ханс-Дитера Флика («Барселона») и Энцо Мареску («Челси»).