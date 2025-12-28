Аль-Хелайфи из «ПСЖ» – лучший президент 2025 года по версии Globe Soccer Awards, Кампуш – лучший спортивный директор, Мендеш – лучший агент

Кампуш и Аль-Хелайфи из «ПСЖ» получили призы на Globe Soccer Awards.

Советник «ПСЖ » Луиш Кампуш признан лучшим спортивным директором года на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards , которая проходит сегодня в Дубае. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии. Награду лучшему президенту вручили Нассеру Аль-Хелайфи из «ПСЖ». Лучшим футбольным агентом 2025 года стал Жорже Мендеш .