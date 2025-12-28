Дуэ стал лучшим молодым игроком года на Globe Soccer Awards. Вингер «ПСЖ» обошел Кубарси, Гюлера, Невеша и Йылдыза
Дезире Дуэ признан лучшим молодым игроком года на Globe Soccer Awards.
Вингер «ПСЖ» Дезире Дуэ стал лучшим молодым футболистом года на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards, которая проходит в эти минуты в Дубае. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии.
Также на награду претендовали Пау Кубарси («Барселона»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Арда Гюлер («Реал»), Кенан Йылдыз («Ювентус»).
В минувшем сезоне Дуэ принял участие в 61 матче во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач. В составе «ПСЖ» 20-летний футболист выиграл Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.
