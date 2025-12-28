Португалия признана лучшей сборной года на Globe Soccer Awards
Португалию признали лучшей сборной года по версии Globe Soccer Awards.
Сборная Португалии получила премию Globe Soccer Awards как лучшая национальная команда 2025 года.
Вручение наград Globe Soccer Awards проходит в эти минуты в Дубае. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии.
В 2025 году сборная Португналии под руководством Роберто Мартинеса выиграла Лигу наций, обыграв Испанию в финале по пенальти, а также вышла на ЧМ-2026 с первого места в группе с Ирландией, Венгрией и Арменией.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Globe Soccer Awards
