2

Португалия признана лучшей сборной года на Globe Soccer Awards

Португалию признали лучшей сборной года по версии Globe Soccer Awards.

Сборная Португалии получила премию Globe Soccer Awards как лучшая национальная команда 2025 года.

Вручение наград Globe Soccer Awards проходит в эти минуты в Дубае. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии.

В 2025 году сборная Португналии под руководством Роберто Мартинеса выиграла Лигу наций, обыграв Испанию в финале по пенальти, а также вышла на ЧМ-2026 с первого места в группе с Ирландией, Венгрией и Арменией.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?18846 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Globe Soccer Awards
logoСборная Португалии по футболу
Globe Soccer Awards
рейтинги
logoРоберто Мартинес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
