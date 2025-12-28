Калверт-Льюин забил за «Лидс» в 6 матчах подряд – такого не было в эпоху АПЛ. Маккол делал это в сезоне-1959/60

Доминик Калверт-Льюин забил за «Лидс» в 6 матчах подряд.

Нападающий «Лидса» Доминик Калверт-Льюин отметился голом в матче 18-го тура АПЛ против «Сандерленда » (1:1) и установил рекорд.

28-летний форвард забивает на протяжении 6 игр подряд, у него 7 голов и ассист на этом отрезке.

Таким образом, впервые в эпоху АПЛ игрок «Лидса » отличился в 6 матчах кряду. Ранее в высшем дивизионе это делал Джон Маккол в сезоне-1959/60.

Отметим, что Калверт-Льюин ранее забил в ворота «Кристал Пэлас », «Брентфорда », «Ливерпуля », «Челси », и «Манчестер Сити ».