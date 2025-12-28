Калверт-Льюин забил за «Лидс» в 6 матчах подряд – такого не было в эпоху АПЛ. Маккол делал это в сезоне-1959/60
Доминик Калверт-Льюин забил за «Лидс» в 6 матчах подряд.
Нападающий «Лидса» Доминик Калверт-Льюин отметился голом в матче 18-го тура АПЛ против «Сандерленда» (1:1) и установил рекорд.
28-летний форвард забивает на протяжении 6 игр подряд, у него 7 голов и ассист на этом отрезке.
Таким образом, впервые в эпоху АПЛ игрок «Лидса» отличился в 6 матчах кряду. Ранее в высшем дивизионе это делал Джон Маккол в сезоне-1959/60.
Отметим, что Калверт-Льюин ранее забил в ворота «Кристал Пэлас», «Брентфорда», «Ливерпуля», «Челси», и «Манчестер Сити».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Opta
