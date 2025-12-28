Ямаль, Дуэ, Эстевао, Гюлер, Мастантуоно, Хейсен, Кубарси – в сборной игроков до 20 лет 2025 года по версии IFFHS
Ямаль, Дуэ, Эстевао – в символической сборной игроков до 20 лет от IFFHS.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила символическую сборную лучших игроков не старше 20 лет за 2025 год.
Вратарь: Гийом Рест («Тулуза»);
Защитники: Дин Хейсен («Реал»), Пау Кубарси («Барселона»), Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»);
Полузащитники: Арда Гюлер («Реал»), Кенан Йылдыз («Ювентус»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Франко Мастантуоно («Реал»);
Нападающие: Эстевао («Челси»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона»).
Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Хакими, Холанд, Педри, Доннарумма и Кейн – в сборной 2025 года от IFFHS
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?18845 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: IFFHS
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости