Флик признан лучшим тренером Ла Лиги-2024/25 на Globe Soccer Awards, Рафинья – лучший футболист, Ямаль – лучший молодой игрок, Облак – автор лучшего сэйва

Ханси Флик признан лучшим тренером Ла Лиги на Globe Soccer Awards.

Возглавляющий «Барселону» Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером прошлого сезона в Ла Лиге на церемонии церемонии вручения наград Globe Soccer Awards, которая проходит в эти минуты в Дубае. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии. 

Вингер «Барселоны» Рафинья получил награду как лучший игрок прошлого сезона. Вингер каталонцев Ламин Ямаль стал лучшим молодым игроком. 

Вратарь «Атлетико» Ян Облак выиграл приз за лучший сэйв прошлого чемпионата Испании. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Diario Sport
Globe Soccer Awards
