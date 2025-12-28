«Андорру» оштрафовали на 9000 евро из-за конфликта Пике с судьей в перерыве матча с «Депортиво». Это третье нарушение клуба в сезоне

«Андорру» оштрафовали из-за конфликта Жерара Пике с судьей.

«Андорра» получила денежный штраф за слова Жерара Пике в адрес судьи по ходу матча.

В протоколе матча «Андорры», которой владеет Пике, против «Депортиво» в 19-м туре испанской Сегунды (1:0) арбитр Эдер Мальо Фернандес указал, что в перерыве экс-защитник «Барсы» сказал ему: «Как легко судить против слабых команд» . При этом Пике сдерживали члены его клуба. В первом тайме игры после вмешательства ВАР был отменен гол нападающего Лаутаро Де Леона.

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) оштрафовал «Андорру» на 9000 евро за «неоднократное сознательное нарушение правил посредством присутствия посторонних лиц в раздевалке, усугубленное поведением, противоречащим терпимости и уважению».

Ранее в этом сезоне «Андорра » дважды получала штрафы за поведение членов руководства. По итогам матча с «Мирандесом» в 6-м туре Сегунды клуб оштрафовали на 6000 евро, на 15 дней был дисквалифицирован генеральный директор клуба Жауме Ногес. Впоследствии с клуба взыскали 9000 евро за поведение Пике по ходу матча 8-го тура против «Леганеса».

Отмечается, что в случае дальнейших нарушений могут последовать более серьезные санкции, включая дисквалификацию на срок от 1 месяца до 2 лет или не менее чем на 4 матча, полное или частичное закрытие трибун на срок до двух месяцев и вычет трех очков.