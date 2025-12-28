  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» готов бесплатно отпустить Бонгонда зимой. Несколько иностранных клубов проявляют интерес к вингеру (Саша Тавольери)
89

«Спартак» готов бесплатно отпустить Бонгонда зимой. Несколько иностранных клубов проявляют интерес к вингеру (Саша Тавольери)

«Спартак» готов бесплатно отпустить Бонгонда.

Тео Бонгонда получил разрешение «Спартака» на свободный уход во время зимнего трансферного окна, сообщает журналист Саша Тавольери. 

Несколько иностранных клубов проявляют интерес к 30-летнему вингеру сборной ДР Конго.

Контракт Бонгонда со «Спартаком» рассчитан до 2027 года. В этом сезоне Мир РПЛ он провел 3 матча, его статистику можно увидеть здесь

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?17978 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Саши Тавольери в Х
logoТео Бонгонда
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
возможные трансферы
logoСборная ДР Конго по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бонгонда – лучший игрок матча против Бенина на Кубке Африки. Вингер «Спартака» забил победный гол за ДР Конго
23 декабря, 14:54
Черчесов считает, что к «Спартаку» готовиться сложнее всего: «На всех позициях игроки высокого уровня, и не знаешь, кто выйдет. Как с одеялом: натянешь на голову – ноги замерзнут. Надеюсь, «Зенит» не обидится»
2 декабря, 18:19
Главные новости
Криштиану Роналду: «Тяжело продолжать играть, но я очень мотивирован. Обязательно достигну всем известной цифры, если не будет травм, иншааллах»
13 минут назад
Globe Soccer Awards. Дембеле стал футболистом года, Роналду – лучший игрок Ближнего Востока, Энрике – тренер года, Ямаль – лучший форвард, «ПСЖ» – клуб года, Джокович награжден за заслуги
21 минуту назад
Роналду в 3-й раз подряд признан лучшим игроком года на Ближнем Востоке по версии Globe Soccer Awards
32 минуты назад
Дембеле признан футболистом года на Globe Soccer Awards. Форвард «ПСЖ» обошел Мбаппе, Ямаля, Рафинью и Витинью
33 минуты назад
Погба от Хабиба получил приз за камбэк года на церемонии Globe Soccer Awards. Хавбек «Монако» сказал со сцены: «Роналду, ты источник вдохновения для всех футболистов»
46 минут назадФото
Чемпионат Италии. «Интер» против «Аталанты», «Милан» разгромил «Верону», «Наполи» победил «Кремонезе»
58 минут назадLive
Ямаль – лучший нападающий года по версии Globe Soccer Awards, он обошел Мбаппе, Дембеле, Рафинью и Хвичу. Вингер «Барсы» также получил приз имени Марадоны
сегодня, 16:56
Энрике – тренер года по версии Globe Soccer Awards. Он обошел Флика, Алонсо, Артету и Мареску
сегодня, 16:38
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» в гостях у «Кристал Пэлас», «Сандерленд» и «Лидс» сыграли вничью
сегодня, 16:30Live
Ямаль, Дуэ, Эстевао, Гюлер, Мастантуоно, Хейсен, Кубарси – в сборной игроков до 20 лет 2025 года по версии IFFHS
сегодня, 16:19
Ко всем новостям
Последние новости
Кроос о Винисиусе: «Мы понимали друг друга с полуслова, хорошо ладили и вне поля. У нас была «химия», он пользовался моими передачами, а я его рывками»
6 минут назад
Ямаль о награде Globe Soccer Awards: «Год назад я был новичком, сейчас на мне больше давления. Лучше ни с кем себя не сравнивать, Роналду добился всего, потому что оставался собой»
20 минут назад
Ренато Гаушо о сборной Бразилии: «Сильная, молодая команда. Под руководством Анчелотти она будет одним из фаворитов на ЧМ-2026»
25 минут назад
Пулишич опроверг слухи о романе с актрисой Сидни Суини: «Ребята, давайте прекратим эти глупые сплетни. Источники нужно привлекать к ответственности – это влияет на жизни людей»
41 минуту назад
«ПСЖ» – лучший клуб года по версии Globe Soccer Awards. Парижане опередили «Барселону», «Челси», «Фламенго» и «Ливерпуль»
47 минут назад
Аль-Хелайфи из «ПСЖ» – лучший президент 2025 года по версии Globe Soccer Awards, Кампуш – лучший спортивный директор, Мендеш – лучший агент
сегодня, 16:59
Витинья – лучший полузащитник года по версии Globe Soccer Awards. Хавбек «ПСЖ» обошел Беллингема, Педри, Палмера и Невеша
сегодня, 16:52
Дуэ стал лучшим молодым игроком года на Globe Soccer Awards. Вингер «ПСЖ» обошел Кубарси, Гюлера, Невеша и Йылдыза
сегодня, 16:45
Португалия признана лучшей сборной года на Globe Soccer Awards
сегодня, 16:32
Калверт-Льюин забил за «Лидс» в 6 матчах подряд – такого не было в эпоху АПЛ. Маккол делал это в сезоне-1959/60
сегодня, 16:26