«Спартак» готов бесплатно отпустить Бонгонда зимой. Несколько иностранных клубов проявляют интерес к вингеру (Саша Тавольери)
«Спартак» готов бесплатно отпустить Бонгонда.
Тео Бонгонда получил разрешение «Спартака» на свободный уход во время зимнего трансферного окна, сообщает журналист Саша Тавольери.
Несколько иностранных клубов проявляют интерес к 30-летнему вингеру сборной ДР Конго.
Контракт Бонгонда со «Спартаком» рассчитан до 2027 года. В этом сезоне Мир РПЛ он провел 3 матча, его статистику можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Саши Тавольери в Х
