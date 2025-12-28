«Спартак» готов бесплатно отпустить Бонгонда зимой. Несколько иностранных клубов проявляют интерес к вингеру (Саша Тавольери)

«Спартак» готов бесплатно отпустить Бонгонда.

Тео Бонгонда получил разрешение «Спартака » на свободный уход во время зимнего трансферного окна, сообщает журналист Саша Тавольери.

Несколько иностранных клубов проявляют интерес к 30-летнему вингеру сборной ДР Конго.

Контракт Бонгонда со «Спартаком» рассчитан до 2027 года. В этом сезоне Мир РПЛ он провел 3 матча, его статистику можно увидеть здесь .