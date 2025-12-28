Дюков о долгах «Крыльев» перед «РТ-Капитал»: «Думаю, область выполнит свои обязательства, а проблемы клуба будут решены»

Дюков о долгах «Крыльев»: думаю, область выполнит свои обязательства.

Президент РФС Александр Дюков высказался о долге «Крыльев Советов » перед «РТ-Капитал».

Ранее председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Яковлев рассказал , что до конца года будут выплачены 555 млн рублей, при этом бюджетные средства использоваться не будут. Полностью долг перед «РТ-капитал» планируется закрыть до конца января-начала февраля.

– Не боитесь, что из-за долга «Крыльев» перед «РТ-Капитал» повторится ситуация с «Химками»?

– Думаю, что область выполнит свои обязательства, а проблемы клуба будут решены, – сказал Дюков.