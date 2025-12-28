Дюков о долгах «Крыльев» перед «РТ-Капитал»: «Думаю, область выполнит свои обязательства, а проблемы клуба будут решены»
Дюков о долгах «Крыльев»: думаю, область выполнит свои обязательства.
Президент РФС Александр Дюков высказался о долге «Крыльев Советов» перед «РТ-Капитал».
Ранее председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Яковлев рассказал, что до конца года будут выплачены 555 млн рублей, при этом бюджетные средства использоваться не будут. Полностью долг перед «РТ-капитал» планируется закрыть до конца января-начала февраля.
– Не боитесь, что из-за долга «Крыльев» перед «РТ-Капитал» повторится ситуация с «Химками»?
– Думаю, что область выполнит свои обязательства, а проблемы клуба будут решены, – сказал Дюков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
