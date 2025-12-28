Ван Дейк о первом голе Виртца за «Ливерпуль»: «Надеюсь, дальше от него будет еще больше хорошего. Его работа без мяча, созданные моменты – для меня даже важнее»

Вирджил ван Дейк о голе Виртце: надеюсь, дальше будет много хорошего.

Капитан «Ливерпуля » Вирджил ван Дейк оценил игру полузащитника Флориана Виртца , который в субботу отметился первым голом в составе «красных» – в матче 18-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона » (2:1).

«Я был очень рад за него. Он провел отличный матч. В первом тайме вся команда выглядела здорово. Приятно это видеть, и, надеюсь, дальше от него будет еще много хорошего.

Он привыкает к игре за «Ливерпуль», к тому, что мы хотим делать как команда, к интенсивности. Где-то после 70-й минуты, кажется, у него появились судороги – это часть футбола. Ему просто нужно продолжать работать. Это был очень важный гол для нас, а теперь – мысли уже о матче первого января [против «Лидса»].

Кажется, он практически везде на поле: то на левом фланге, то в центре. Это очень умный футболист, который великолепно чувствует себя с мячом. Он находит пространство между линиями и может быть крайне важен для команды.

Ему хочется быть значимым с точки зрения голов и передач. Но та работа без мяча и количество моментов, которые он создает, для меня даже важнее. Я очень рад за него – как и вся команда. Вы видели, как мы праздновали: все были искренне счастливы за него», – сказал ван Дейк.