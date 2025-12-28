Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Хакими, Холанд, Педри, Доннарумма и Кейн – в сборной 2025 года от IFFHS
Пять игроков «ПСЖ» вошли в команду года по версии IFFHS.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила символическую сборную лучших игроков 2025 года.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» / «Манчестер Сити»);
Защитники: Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Ашраф Хакими (все – «ПСЖ»);
Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Педри, Ламин Ямаль (оба – «Барселона»);
Нападающие: Килиан Мбаппе («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт IFFHS
