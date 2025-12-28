Сергей Силкин: «Чемпионство «Краснодара» – главное событие 2025 года для всей страны. Они прервали гегемонию «Зенита», Галицкий заслужил это на 100%»

Сергей Силкин: чемпионство «Краснодара» – главное событие 2025 года.

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин назвал чемпионство «Краснодара » главным событием уходящего года.

«Главное событие в 2025 году – чемпионство «Краснодара». Лично для меня это так. Искренне рад за Галицкого, он 100 процентов заслужил это.

Уверен, это историческое событие не только для Кубани, но и для всей страны. В том сезоне «Краснодар» оказался сильнее всех. Они молодцы, что прервали гегемонию «Зенита », – сказал Силкин.