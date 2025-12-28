У Хейлунда 6 голов в 12 матчах Серии А. В прошлом сезоне АПЛ за «МЮ» было 4 гола в 32 играх

Расмус Хейлунд превзошел свой результат прошлого сезона по голам в чемпионате.

Расмус Хейлунд забил больше голов за «Наполи» в чемпионате, чем за «МЮ» в предыдущем сезоне.

Датчанин сделал дубль в матче 17-го тура Серии А против «Кремонезе » (2:0, второй тайм).

Теперь на счету форварда 6 голов в 12 матчах Серии А. В прошлом сезоне Хейлунд забил 4 гола в 32 матчах АПЛ за «Манчестер Юнайтед ».

Хейлунд перешел в «Наполи » из «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно на правах аренды с обязательным выкупом. Подробную статистику нападающего можно найти здесь .