Хевен не будет переходить в сборную Ганы из Англии. Защитник «МЮ» выступал за английские команды разных возрастов

Эйден Хевен не будет переходить в сборную Ганы из Англии.

Защитник «Манчестер Юнайтед » Эйден Хевен не будет менять спортивное гражданство с английского на ганское ради участия в чемпионате мира следующим летом.

19-летний уроженец Лондона имеет право выступать за сборную Ганы по линии одного из дедушек, и Ассоциация футбола Ганы внимательно следила за его прогрессом. При этом ганцы попали в одну группу с Англией, Хорватией и Панамой на чемпионате мира, который в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике.

Хевен намерен представлять Англию на взрослом уровне. Он уже выступал за английские сборные разных возрастов.

В октябре защитник получил травму голеностопа в матче сборной Англии U20 против Швейцарии, был заменен в перерыве и не попал в заявку на ноябрьскую встречу с командой Японии.

19-летний футболист провел 7 матчей в АПЛ в этом сезоне и отдал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь .