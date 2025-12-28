Отец Жерсона о «Крузейро»: «Сын хочет сыграть на ЧМ. Если кто-то захочет его купить, «Зенит» должен быть согласен на продажу»
Отец Жерсона о слухах: у сына контракт с «Зенитом».
Маркао, отец бразильского полузащитника «Зенита» Жерсона, высказался о будущем игрока и его желании сыграть на чемпионате мира.
Ранее сообщалось, что подписать Жерсона» просит Тите, главный тренер «Крузейро». Они пересекались во «Фламенго» и национальной сборной, и Жерсон хотел бы снова поработать с 64-летним специалистом.
«Главное желание Жерсона – сыграть на чемпионате мира. Это его большая мечта.
Проект [«Крузейро»], амбициозный он или нет... Каждый идет настолько далеко, насколько хватает смелости. Надеюсь, что проект «Крузейро» будет успешным, полным побед.
Но у Жерсона есть контракт с «Зенитом». Если кто-то захочет его купить, то «Зенит» должен быть согласен на продажу», – заявил отец хавбека в интервью Itatiaia Esporte.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Planeta do Futebol
