Отец Жерсона о «Крузейро»: «Сын хочет сыграть на ЧМ. Если кто-то захочет его купить, «Зенит» должен быть согласен на продажу»

Отец Жерсона о слухах: у сына контракт с «Зенитом».

Маркао, отец бразильского полузащитника «Зенита » Жерсона, высказался о будущем игрока и его желании сыграть на чемпионате мира.

Ранее сообщалось , что подписать Жерсона» просит Тите, главный тренер «Крузейро ». Они пересекались во «Фламенго» и национальной сборной, и Жерсон хотел бы снова поработать с 64-летним специалистом.

«Главное желание Жерсона – сыграть на чемпионате мира. Это его большая мечта.

Проект [«Крузейро»], амбициозный он или нет... Каждый идет настолько далеко, насколько хватает смелости. Надеюсь, что проект «Крузейро» будет успешным, полным побед.

Но у Жерсона есть контракт с «Зенитом». Если кто-то захочет его купить, то «Зенит» должен быть согласен на продажу», – заявил отец хавбека в интервью Itatiaia Esporte.