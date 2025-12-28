  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Дюков: «Стран, которые были бы против возвращения России, стало значительно меньше. Их практически не осталось»
38

Александр Дюков: «Стран, которые были бы против возвращения России, стало значительно меньше. Их практически не осталось»

Александр Дюков: почти не осталось стран, которые против возвращения России.

Президент РФС Александр Дюков высказался о позиции европейских федераций по вопросу возвращения России.

– Поменялась ли позиция европейских федераций по нашему возвращению, и какие страны до сих пор активно выступают против этого?

– Все прекрасно знают, какие страны инициировали наше отстранение. Их небольшое количество, поэтому зачем их еще раз упоминать?

Хочу отметить, что за это время стран, которые были бы против нашего возвращения, стало значительно меньше – их практически не осталось, – заявил Дюков.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?17639 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
logoАлександр Дюков
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
Политика
logoРФС
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дюков о том, будет ли Россия претендовать на проведение международных турниров: «Если будет возможность. Мы одни из немногих, кто умеет на высоком уровне проводить спортивные мероприятия»
сегодня, 11:39
Дюков о Кержакове: «Дзюба – лучший бомбардир сборной по официальной статистике. Если Александр докажет, что гол Германии был забит им – они поделят это звание»
вчера, 15:40
РФС подаст документы в ФИФА по отстранению Садыгова от футбола: «Все, что в наших полномочиях, мы сделаем»
вчера, 14:10
Главные новости
Церемония Globe Soccer Awards. Луис Энрике – тренер года, Португалия – лучшая сборная
32 секунды назадLive
Ямаль, Дуэ, Эстевао, Гюлер, Мастантуоно, Хейсен, Кубарси – в сборной игроков до 20 лет 2025 года по версии IFFHS
6 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Аталанты», «Милан» разгромил «Верону», «Наполи» победил «Кремонезе»
28 минут назад
«Спартак» готов бесплатно отпустить Бонгонда зимой. Несколько иностранных клубов проявляют интерес к вингеру (Саша Тавольери)
28 минут назад
Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Хакими, Холанд, Педри, Доннарумма и Кейн – в сборной 2025 года от IFFHS
29 минут назад
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» в гостях у «Кристал Пэлас», «Сандерленд» и «Лидс» сыграли вничью
31 минуту назад
Кубок Африки. Алжир сыграет с Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар против Камеруна, Габон уступил Мозамбику
сегодня, 15:00Live
Всего двое играли и за «Барсу», и за «Реал» в этом веке. Фигу не подходит. Кого вписали бы в ячейку?
сегодня, 15:00Тесты и игры
У Хейлунда 9 голов за «Наполи» во всех турнирах – больше, чем у любого из игроков «МЮ»
сегодня, 14:48
Тимур Гурцкая: «Краснодар» будет чемпионом, «Зенит» займет второе место. В этом будут обвинены Соболев, Жерсон и магнитные бури, но до тренера руки не дойдут»
сегодня, 14:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Андорру» оштрафовали на 9000 евро из-за конфликта Пике с судьей в перерыве матча с «Депортиво». Это третье нарушение клуба в сезоне
6 минут назад
Флик признан лучшим тренером Ла Лиги-2024/25 на Globe Soccer Awards, Рафинья – лучший футболист, Ямаль – лучший молодой игрок, Облак – автор лучшего сэйва
15 минут назад
«Наполи» обыграл «Кремонезе» благодаря дублю Хейлунда – 2:0. У команды Конте 3-я победа подряд
27 минут назад
Ван Дейк о первом голе Виртца за «Ливерпуль»: «Надеюсь, дальше от него будет еще больше хорошего. Его работа без мяча, созданные моменты – для меня даже важнее»
32 минуты назад
Дюков о долгах «Крыльев» перед «РТ-Капитал»: «Думаю, область выполнит свои обязательства, а проблемы клуба будут решены»
40 минут назад
У Хейлунда 6 голов в 12 матчах Серии А. В прошлом сезоне АПЛ за «МЮ» было 4 гола в 32 играх
45 минут назад
Как выглядит чаша строящегося «Камп Ноу» изнутри? Изучаем на ВидеоСпортсе’‘
47 минут назадВидеоСпортс"
Сергей Силкин: «Чемпионство «Краснодара» – главное событие 2025 года для всей страны. Они прервали гегемонию «Зенита», Галицкий заслужил это на 100%»
48 минут назад
Хевен не будет переходить в сборную Ганы из Англии. Защитник «МЮ» выступал за английские команды разных возрастов
59 минут назад
Отец Жерсона о «Крузейро»: «Сын хочет сыграть на ЧМ. Если кто-то захочет его купить, «Зенит» должен быть согласен на продажу»
сегодня, 15:13