Александр Дюков: «Стран, которые были бы против возвращения России, стало значительно меньше. Их практически не осталось»

Александр Дюков: почти не осталось стран, которые против возвращения России.

Президент РФС Александр Дюков высказался о позиции европейских федераций по вопросу возвращения России.

– Поменялась ли позиция европейских федераций по нашему возвращению, и какие страны до сих пор активно выступают против этого?

– Все прекрасно знают, какие страны инициировали наше отстранение. Их небольшое количество, поэтому зачем их еще раз упоминать?

Хочу отметить, что за это время стран, которые были бы против нашего возвращения, стало значительно меньше – их практически не осталось, – заявил Дюков .