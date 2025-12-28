Эриксен о кардиостимуляторе: «Батарейки нужно менять каждые 15 лет – еще 10 осталось. Я не думаю о приборе – он нужен мне, в этом нет ничего негативного»

Эриксен о приборе для сердца: не чувствую его, батарейки меняют раз в 15 лет.

Полузащитник «Вольфсбурга » Кристиан Эриксен рассказал о жизни с кардиовертер-дефибриллятором. Этот медицинский прибор отслеживает ритм сердца игрока и может восстановить его в случае очередной остановки сердца.

Напомним, во время матча за сборную Дании на Евро-2021 у Эриксена случилась остановка сердца.

«Мне нужно менять батарейки, кажется, каждые 15 лет. Так что да, осталось еще десять лет.

В больнице это проверяют на компьютере – ты видишь, сколько времени осталось до замены батареек, и приезжаешь снова.

[Прибор] всегда со мной, он мне нужен, и я хочу, чтобы он был. К счастью, ты не чувствуешь, как разряжаются батарейки.

Честно говоря, я об этом не думаю. Не знаю почему, но во время игры или тренировки я просто больше об этом не думаю. В этом нет ничего негативного. Это просто часть меня», – сказал Эриксен.

