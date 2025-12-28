Тони Кроос: «Реал» – лучший клуб мира. Мы очень многого добились. Это были лучшие годы моей карьеры»

Тони Кроос: «Реал» – лучший клуб мира, в нем прошли лучшие годы моей карьеры.

Бывший полузащитник «Баварии», «Байера» и «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос экс-игрока «Барселоны» Ромарио о том, какой клуб был величайшим в его карьере.

«Ответить легко: «Реал Мадрид». Мне посчастливилось играть за лучший клуб мира в течение 10 лет. Это самое успешное время, именно там я чувствовал себя лучше всего.

Мы очень многого добились. Клуб был как большая семья. Это были лучшие годы моей карьеры», – сказал Кроос.