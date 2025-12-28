Пономарев о сборной России: «Было бы хорошо сыграть с итальянцами, немцами, французами. Нам нужны серьезные соперники, южноамериканцы – легкий жанр»

Пономарев о сборной России: нужны серьезные матчи – Италия, Германия, Франция.

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев не считает, что уровень российской национальной команды упал.

Россия отстранена от международных турниров с 2022 года.

– Какие итоги года для нашей сборной можете подвести?

– Мы находимся сейчас на 33-м месте в рейтинге ФИФА . С кем мы играли-то? С посредственными командами, которые сами к себе привозили. Если бы мы играли с серьезным соперниками – это одно дело.

Не хватает нам серьезных спаррингов. Лучше это были бы европейцы. Потому что южноамериканцы не такие. Мы много раз с ними играли. Это все легкий жанр. Европейцы намного сильнее.

Было бы хорошо сыграть с итальянцами, немцами, французами. Мы бы уже могли сделать выводы, что мы сейчас из себя представляем в футболе. А так судить трудно. Но по моим ощущениям я бы не сказал, что наш уровень падает, – заявил Пономарев.