Тимур Гурцкая: «Зенит» займет второе место, обвинят Соболева и магнитные бури.

Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил шансы «Краснодара » и «Зенита » на титул Мир РПЛ .

– Кто будет чемпионом?

– «Краснодар». Они не станут слабее, станут сильнее. У них есть жажда крови. И у них есть опыт, как это делать. Они будут более расслаблены на финише, чем «Зенит», который не может оступиться. Это даст возможность «Краснодару» выиграть чемпионат. «Зенит» займет второе.

– Какие будут последствия, кроме третьего празднования столетия?

– Если оступятся на одно-два очка, то никаких – к их сожалению. Но думаю, что в этом будут обвинены Соболев, Жерсон и магнитные бури. Но до тренера руки не дойдут.

– Те, кто взял Соболева и Жерсона в команду, обвинены не будут?

– Нет, – сказал Гурцкая.