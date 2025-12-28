Тимур Гурцкая: «Краснодар» будет чемпионом, «Зенит» займет второе место. В этом будут обвинены Соболев, Жерсон и магнитные бури, но до тренера руки не дойдут»
Тимур Гурцкая: «Зенит» займет второе место, обвинят Соболева и магнитные бури.
Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» на титул Мир РПЛ.
– Кто будет чемпионом?
– «Краснодар». Они не станут слабее, станут сильнее. У них есть жажда крови. И у них есть опыт, как это делать. Они будут более расслаблены на финише, чем «Зенит», который не может оступиться. Это даст возможность «Краснодару» выиграть чемпионат. «Зенит» займет второе.
– Какие будут последствия, кроме третьего празднования столетия?
– Если оступятся на одно-два очка, то никаких – к их сожалению. Но думаю, что в этом будут обвинены Соболев, Жерсон и магнитные бури. Но до тренера руки не дойдут.
– Те, кто взял Соболева и Жерсона в команду, обвинены не будут?
– Нет, – сказал Гурцкая.
