У Хейлунда 9 голов за «Наполи» во всех турнирах – больше, чем у любого из игроков «МЮ»

Расмус Хейлунд забил больше голов в сезоне, чем любой футболист «МЮ».

Нападающий «Наполи» Расмус Хейлунд открыл счет в матче Серии А с «Кремонезе » (2:0, 1-й тайм), а затем сделал дубль.

Это 8-й и 9-й голы датчанина за итальянский клуб во всех турнирах: 6 в Серии А, один в Суперкубке Италии, два в Лиге чемпионов.

Хейлунд перешел в «Наполи » из «Манчестер Юнайтед » в летнее трансферное окно на правах аренды с обязательным выкупом.

Никто из игроков «Юнайтед» не забил больше в этом сезоне. На счету Бриана Мбемо 7 голов во всех соревнованиях.

Хейлунд после победы в Суперкубке Италии: «Вот как выглядит правильное решение»