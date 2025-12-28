У Хейлунда 9 голов за «Наполи» во всех турнирах – больше, чем у любого из игроков «МЮ»
Расмус Хейлунд забил больше голов в сезоне, чем любой футболист «МЮ».
Нападающий «Наполи» Расмус Хейлунд открыл счет в матче Серии А с «Кремонезе» (2:0, 1-й тайм), а затем сделал дубль.
Это 8-й и 9-й голы датчанина за итальянский клуб во всех турнирах: 6 в Серии А, один в Суперкубке Италии, два в Лиге чемпионов.
Хейлунд перешел в «Наполи» из «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно на правах аренды с обязательным выкупом.
Никто из игроков «Юнайтед» не забил больше в этом сезоне. На счету Бриана Мбемо 7 голов во всех соревнованиях.
Хейлунд после победы в Суперкубке Италии: «Вот как выглядит правильное решение»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
